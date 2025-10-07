На Земле появились признаки прихода солнечной плазмы

сегодня в 17:08

На Земле стали заметны признаки прихода облака солнечной плазмы. Ее выбросило 3 октября, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные возмущения и бури пока отсутствуют. Выброс был медленный. Параметры солнечного ветра меняются постепенно, без ударов.

У магнитосферы есть возможность подстроиться. Индекс интенсивности полярных сияний увеличился до пяти. Их будет видно в Мурманске, Салехарде и Архангельске.

Нынешние возмущения, по предварительной информации, будут довольно долгими. Через некоторое время возможно появление геомагнитных бурь.

