На Земле обнаружили Южно-Атлантическую аномалию, растущую в сторону Африки

Слабая область магнитного поля Земли, которую также знают в качестве Южно-Атлантической аномалии, значительно выросла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское космическое агентство.

Ученые заметили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, которую также знают, как Южно-Атлантическую аномалию, с 2014 года увеличилась на площадь, которая равна практически половине площади континентальной Европы. Зона такого явления расширяется по направлению к Африке. Это происходит неравномерно.

Ученые допустили, что явление может спровоцировать негативные последствия. Так, спутники, которые пролетают над Южно-Атлантической аномалией, могут облучиться повышенными дозами радиации.

Случившееся может спровоцировать сбои в функционировании оборудованию. Также не исключены отключение электричества и даже повреждение оборудования.

