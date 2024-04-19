На Земле началась магнитная буря класса G1

Сегодня геомагнитное поле Солнца перешло из спокойного состояния в неустойчивое, а затем в слабо возмущенное состояние, что означало начало магнитной бури.

Геомагнитное поле нашей планеты может оставаться неустойчивым также в ближайшие выходные.

Ранее в Москве начался шторм. Прогнозируется ураганный ветер с порывами 17-22 метра в секунду, местами — до 25 м/c. В связи с непогодой работа столичных аэропортов находится под вопросом и может быть ограничена.