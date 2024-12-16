На заводе АО «ЗиО-Подольск» обсудили волнующие работников вопросы

Вместе с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым и депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем председатель совета депутатов городского округа Подольск Алексей Никулин принял участие во встрече с трудовым коллективом крупнейшего градообразующего завода АО «ЗиО-Подольск». Об этом сообщает его пресс-служба.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в округах продолжаем выявлять актуальные вопросы, волнующие сотрудников ключевых предприятий округа.

На выездной администрации обсудили важные темы работы капитального ремонта домов и ЖКХ, работы общественного транспорта. Интересует жителей строительство новых дорог и ремонт имеющихся, состояние тротуаров, организация дорожного движения на улицах Космонавтов, Железнодорожной, Гаражном проезде.

«Часть обращений, которые прозвучали, найдут отражение в программах в 2025 году. Над некоторыми предстоит подумать. Все вопросы профильные специалисты взяли на контроль.

Флагман российской индустрии «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» является крупнейшим производителем высокосложного теплообменного оборудования для предприятий ТЭК: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности, а также судостроения», — отметил Никулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.