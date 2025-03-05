На заседании нацкомитета ООН представили экологические практики Московского НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) представил свои экологические инициативы на заседании Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Мероприятие в Доме ООН стало площадкой для обмена опытом в области охраны природы. Участники обсудили проекты завода, направленные на внедрение замкнутого цикла водопотребления, снижение воздействия на окружающую среду и сохранение биоразнообразия.

На заседании был представлен доклад о мерах по сохранению экосистемы в защитной зоне предприятия. В частности, на берегу Москвы-реки в Капотне создан парк, где сохранены естественные болота, а жители могут познакомиться с разнообразием флоры и фауны речной поймы, прогуливаясь по экотропам. В этой местности обитают более 160 видов птиц. Совместно с учеными и экологами МНПЗ составил список редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу.

«Хочу отметить успехи российского бизнеса в сохранении городских экосистем. Один из показательных примеров вдумчивой работы бизнеса и власти в этом направлении — проект компании „Газпром нефть“ по обновлению Московского НПЗ и преображение столичного района Капотня. Предприятие, которое посещала лично, комплексно подходит к защите природы Капотни. Это и модернизация производства, и значительное снижение воздействия на окружающую среду, и сохранение краснокнижной флоры и фауны и вовлечение в экологические акции местного сообщества. Это тот пример, которым Россия может по праву гордиться. Речь идет об уровне, к которому должны стремиться все наши отечественные предприятия», — сказала председатель Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина.

Для повышения экологической осведомленности в Капотне организована уличная экспозиция, посвященная местной природе. Школьники участвуют в открытых уроках на свежем воздухе и экопрактикумах, а в теплое время года проводятся бесплатные экскурсии по району.

«Московский НПЗ объединил жителей района регулярными акциями высадки деревьев в парке, стал настоящим драйвером экологического просвещения. Благодаря масштабной экологической модернизации предприятие более чем на 80% обновило производственное оборудование, перешло на замкнутый цикл водопотребления, сократило воздействие на окружающую среду на 75%. Для нас большая честь поделиться опытом сохранения экосистемы в рамках встречи Национального комитета ООН, посвященного инвестициям в дикую природу», — пояснил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Кроме Московского НПЗ, свои успешные экологические практики представили и другие крупные компании России. Лучшие инициативы и научные проекты войдут в национальные доклады о вкладе в восстановление экосистем и будут представлены на международных площадках ООН.