На заседании Мособлдумы рассмотрят вопрос восстановления ногинской усадьбы «Волхонка»

Депутаты Московской областной думы и представители профильных министерств сегодня провели выездное заседание комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии на территории ногинского парка «Волхонка», передает пресс-служба администрации городского округа Богородский.

Урочище Волхонка — одна из главных достопримечательностей Ногинска, на территории которого расположена историческая «Усадьба «Волхонка» — в настоящее время является объектом культурного наследия регионального значения и входит в состав Памятника природы областного значения «Дендрологический парк «Волхонка».

Это уникальное место, где можно встретить не свойственные нашему климату деревья, которые сохранились еще с начала ХХ века, когда был заложен «невиданный сад» с различными «растительными диковинами» и заморскими деревьями. Заповедник «Живая книга», а именно так его прозвали жители Ногинска, ведет свою историю с начала 20-х годов прошлого века.

Сегодня с уникальным дендрарием познакомились участников выездного заседания областной Думы. Темой заседания стало обсуждение вопросов организации туризма на особо охраняемых природных территориях областного и местного значения. Гости узнали историю усадьбы Волхонка, дендрария «Живая книга», смоги поближе познакомиться с самыми уникальными в наших краях деревьями — черемухой Маака, Амурским бархатом, Березой бумажной и жемчужиной дендрария — 100-летней лозой Винограда амурского и многим другим.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.