На заседании фракции «Единой России» в Мособлдуме подвели итоги работы за май

В мае этого года депутатами было проведено более 1 тысячи различных мероприятий в муниципалитетах. Ключевые направления — реализация Народной программы и мероприятий в рамках поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Коллеги продолжают активно участвовать в мероприятиях, связанных с поддержкой военнослужащих. Забота и внимание оказываются и близким защитников Отечества. Так, в мае депутатами было проведено около 100 мероприятий. Они встретились с 129 семьями участников СВО», — прокомментировал спикер Мособлдумы.

В ходе таких встреч поступило свыше 50 вопросов, большая часть из них уже отработана.

«Большинство вопросов касалось материальной и юридической помощи, а также социальной поддержки», — добавил Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что в мае не прекращалась работа по сборугуманитарной помощи фронту. За месяц депутаты фракции в Мособлдуме собрали более 11 т различных гумгрузов.

Так, Александр Легков приобрел стройматериалы и продуктовые наборы в зону СВО. Максим Коркин предоставил транспорт для доставки гуманитарной помощи на передовую, а также помог благотворительному фонду, поддерживающему участников спецоперации. Игорь Коханый закупил и лично доставил в зону СВО спецоборудование, электронику, бытовую технику и хозтовары.

Ещё одной важной составляющей работы, со слов Игоря Брынцалова, стали встречи с первичными отделениями «Единой России».

«В период с 15 апреля по 29 мая депутаты фракции провели порядка 200 встреч, охватив более 350 первичных отделений. Это практически полное выполнение плана. До конца текущей недели они завершат все запланированные встречи», — резюмировал Брынцалов.

Напомним, по предложению Председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.