сегодня в 18:04

По данным британской газеты The Sun, российские войска поразили несколько военных баз на Украине, где иностранные наемники тренировали военнослужащих ВСУ. Журналисты также рассказали о секретном объекте, который находится под Харьковом поблизости от линии разграничения, сообщает «ФедералПресс» .

Издание утверждает, что на этой харьковской военной базе бойцов армии Украине обучали специалисты из Великобритании и США.

«Конечно, были другие базы, но они уничтожены российскими боеголовками», — передает The Sun.

Пресса также взяла комментарий у экс-бойца британских ВС Дэна Ридли, который заявил, что россияне поразили центр подготовки, «связанный с украинской армией». Тем не менее, как полагает Ридли, финансированием уничтоженной базы занимался не Киев.