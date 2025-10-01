На выставке «Золотая осень» представят систему диагностики растений с помощью ИИ

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2025», которая пройдет с 8 по 11 октября в «Тимирязев Центре», специалисты подмосковного селекционно-семенного предприятия «Дока-Генные Технологии» представят одну из своих инновационных разработок — систему дистанционной диагностики заболеваний растений в поле с использованием машинного зрения, основанной на обученной нейросети, размещенной на платформе беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Этот высокотехнологичный инструмент предназначен для повышения точности и скорости контроля состояния посевов, что значительно облегчит работу агрономов и повысит эффективность сельскохозяйственного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Беспилотные летательные аппараты со специальными датчиками и нейросетевыми алгоритмами смогут выявлять признаки заболеваний растений на ранних стадиях, позволяя своевременно принимать меры по их устранению. Такой подход не только ускорит процессы диагностики, но и снизит затраты на аграрные работы, обеспечивая более точное и обоснованное принятие решений.

«Дока-Генные Технологии» — селекционно-семеноводческое предприятие полного цикла. Компания создает и производит семенной картофель столовых и технических сортов, использует в своей работе биотехнологии и технологии искусственного интеллекта. Являются одним из ведущих отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, в прошлом году произвели 45,5 тыс. тонн картофеля, свыше 9 тыс. тонн овощей и около 4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Предприятие оснащено современным оборудованием, включая системы хранения с автоматизированным управлением микроклиматом. Товарная продукция под торговой маркой «Вегетория» поставляется в розничные сети, а семенной картофель реализуется по всей территории России.

К 2028 году «Дока-Генные Технологии» планируют увеличить производство безвирусных мини-клубней картофеля до 2 млн штук в год. Для этого предприятие намерено построить новые очереди тепличного гидропонного комплекса и лабораторию селекционно-генетического центра. Также планируется значительно повысить уровень автоматизации складских помещений и производственных цехов, что позволит оптимизировать управление ресурсами и повысить производительность. Компания ежегодно получает господдержку по различным направлениям, включая производство картофеля, элитное семеноводство, а также частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.