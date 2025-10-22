На выставке «Золотая осень» показали возможности дронов подмосковного АПК

На стенде Московской области в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» на экране демонстрировались возможности тяжелых беспилотных авиационных систем для сельского хозяйства. Посетители смогли увидеть вживую и сам дрон вертолетного типа, разработанный компанией «КБ Русь» — резидентом особой экономической зоны Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Специализированные R-30 «Аршин» предназначены для точного внесения средств защиты растений и удобрений. Аппараты способны нести до 30 кг полезной нагрузки и обрабатывать до 12 га в час, что особенно эффективно на участках, граничащих с лесными массивами, где затруднено применение наземной техники. Все системы разрабатываются с использованием композитных материалов отечественного производства.

Внедрение беспилотных технологий соответствует стратегии цифровизации АПК региона. Использование дронов позволяет повысить точность агротехнических работ и сократить расход препаратов. Увидеть возможности современных аграрных технологий можно в официальном телеграм-канале министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.