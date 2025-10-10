сегодня в 10:44

На выставке «Золотая осень» Подмосковье показало инновационный дрон для сельхоза

На стенде Московской области в рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025» представили инновационную беспилотную авиационную систему (БАС) нового поколения, разрабатываемую совместно Конструкторским бюро А. Кеменова, МГТУ им. Н. Э. Баумана и КФХ Кеменова А. А. Посетители могут увидеть уникальный дрон самолетно-вертолетного типа с системой управления на базе искусственного интеллекта, адаптированный для задач сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Новая БАС сочетает преимущества самолетного и вертолетного типов, обеспечивая вертикальный взлет и посадку, время полета — до 6 часов, грузоподъемность — до 50 кг и точность позиционирования — до 0,1 метра. Система подходит для работы в плодово-ягодных хозяйствах, позволяя точно выполнять обработку посадок, мониторинг состояния культур и внесение средств защиты растений.

Разработка демонстрирует технологический потенциал региона в создании передовых решений для АПК. Внедрение таких систем соответствует стратегии цифровой трансформации сельского хозяйства Подмосковья и будет способствовать повышению эффективности агропроизводства, сокращению затрат и укреплению лидерских позиций региона в области агротехнологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.