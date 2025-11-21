На выставке «ЮгАгро 2025» представили решения для развития сельского хозяйства

На 32-й международной выставке «ЮгАгро 2025» в Краснодаре компания «Газпромнефть — смазочные материалы» продемонстрировала 40 видов современных моторных, трансмиссионных, гидравлических масел, антифризов и цифровых сервисов для сельхозтехники. Это масштабное событие собрало свыше 600 участников и примерно 20 тыс. гостей из различных уголков России и 14 зарубежных государств.

Компания давно и успешно поставляет смазочные материалы для аграрного сектора. Ее инновационные масла минимизируют трение и износ подвижных элементов механизмов, предохраняют от перегрева, коррозии и загрязнений, тем самым увеличивая ресурс агрегатов. Разработка рецептур осуществляется в собственном Научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ» с применением системы на основе искусственного интеллекта, что дает возможность создавать продукты под индивидуальные потребности заказчиков.

Эксперты компании также показали функционал своих эксперт-центров G-Profi Expert Center. Оснащенные современными лабораториями и системами предиктивной диагностики, эти центры дают предприятиям возможность в реальном времени отслеживать состояние масел и оборудования, предупреждая возможные неисправности и сокращая расходы на техобслуживание. На сегодняшний день сеть таких центров включает 40 объектов по всей России.

«Устойчивость аграрного сектора во многом зависит от надежности и долговечности машин и оборудования. Для обеспечения бесперебойной работы мы предоставляем предприятиям современные комплексные решения. Высококачественные смазочные материалы и цифровые сервисы позволяют повышать эффективность эксплуатации техники, увеличивать межсервисный интервал, минимизировать риски поломок», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.