На встрече старост деревень округа Солнечногорск обсудили более 80 вопросов

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с заместителями по профильным направлениям провели встречу с сельскими старостами. Мероприятие в формате «Выездной администрации» состоялось в ДК «Лепсе», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече присутствовали 31 человек. Представителям администрации задали 81 вопрос, которые затрагивали такие темы, как: газификация, ЖКХ, благоустройство, освещение на улицах, очистка и ремонт дорог, здравоохранение и транспортное обслуживание.

«Поступило много обращений насчет газификации, поэтому этот вопрос будет приоритетным для решения. Спасибо нашим старостам, благодаря им держим руку на пульсе и можем оперативно реагировать на возникающие проблемы. На встрече выслушали все запросы и взяли их в работу. По итогам исполнения дадим обратную связь», — подчеркнул глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Прием жителей в формате «Выездной администрации» в округе проводится регулярно. Также ежемесячно проходит прием жителей главой округа — записаться можно по горячей линии 8 (800) 201-67-47 или электронной почте: solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.