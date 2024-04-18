На встрече администрации в Мытищах поступило более 50 обращений от жителей

В городском округе Мытищи прошел открытый прием жителей в формате выездной администрации. Он состоялся в центре единоборств, передает пресс-служба администрации городского округа.

На встрече 38 жителей задали 52 вопроса.

Больше всего обращений от горожан поступило по тематикам благоустройства, ЖКХ и земельной сферы.

Мероприятие провели представители руководства муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций, а также профильные специалисты.

«Все поступившие обращения зафиксированы, часть вопросов решена на месте, отработка остальных — на контроле. Работа выездных администраций продолжается, информация о дате и месте следующей встречи будет опубликована», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подобные встречи проходят в Подмосковье регулярно. Информация о дате и месте следующей встречи будет опубликована в соцсетях муниципалитетов.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.



«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.