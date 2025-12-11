«Авито Работа» провела на Всероссийском кадровом форуме сессию «Рабочий — класс!», посвященную росту конкуренции за квалифицированные кадры и укреплению имиджа рабочих профессий, передает пресс-служба компании.

Обсуждение показало, что кадровые перетоки усиливаются, молодые специалисты все чаще приходят в рабочие отрасли, а бизнес и государство формируют новые механизмы поддержки и популяризации рабочих специальностей.

Модератором выступил директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов. Он представил результаты исследования, основанного на административных данных о занятости. Кадровые перетоки усиливаются: в наиболее востребованные категории — «квалифицированные рабочие» и «машинисты и сборщики» — приток за год вырос на 33%, а приходящие специалисты заметно моложе тех, кто давно работает в профессии.

Данные «Авито Работа» подтверждают масштаб изменения рынка труда. В январе–октябре 2025 года число вакансий в России увеличилось на 5%, отклики соискателей — на 7%. Средняя предлагаемая заработная плата достигла 77 496 руб/мес, а 76% россиян продолжают отслеживать вакансии даже после трудоустройства. Одновременно растет спрос на квалифицированный рабочий персонал в регионах: например, в Приморском крае число вакансий выросло на 71%, на Сахалине — на 45%.

«Рынок труда меняется стремительно. Численность рабочей силы в стране не растет, а потребность в квалифицированных кадрах увеличивается. Исследование показывает, что профессиональные перетоки становятся одним из ключевых способов восполнять наиболее востребованные группы профессий. Люди все чаще готовы менять сферу, осваивать новые направления и приходить в производство, где сегодня открывается множество возможностей для роста», — отметил Роман Губанов.

Также исполняющий обязанности заместителя директора департамента оплаты труда трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Михаил Блюм уточнил, что переход между профессиями становится нормой.

«Рынок труда — живой и гибкий механизм, и сотрудники все чаще рассматривают возможность смены рода деятельности. Конкурсы „Лучший по профессии“ играют ключевую роль — они показывают реальные истории успеха, повышают престиж рабочих специальностей и формируют понимание, что квалифицированный труд — путь к достойной карьере», — объяснил он.

Председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров считает, что в условиях технологических изменений работникам все чаще приходится осваивать новые направления.

«Уверенность в кадровом переходе обеспечивает сочетание двух факторов: качественное обучение и поддержка профессионального сообщества. Профсоюзы помогают людям адаптироваться, осваивать новые компетенции и чувствовать, что они не проходят этот путь в одиночку», — сказал Тихомиров.

Заместитель генерального директора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» заявила, что рабочие профессии сегодня — это не прошлое, а технологичный авангард промышленности.

«Это сфера, где высокая квалификация, цифровые компетенции и инженерная мысль создают будущее. Целенаправленная коммуникация с молодежью и их семьями разрушает устаревшие мифы, превращая рабочие специальности в осознанный, престижный и перспективный выбор карьеры», — подчеркнула Ирина Осадчая.

Руководитель направления отдела повышения эффективности функции управления персоналом АЛРОСА Оксана Собокарева прокомментировала, что технологический прогресс требует постоянного профессионального движения.

«Переквалификация, освоение нового функционала, участие в конкурсах „Лучший по профессии“ — это не только инструмент развития, но и демонстрация того, что рабочая профессия дает огромный потенциал для роста. Наш опыт показывает: внутренние механики поддержки и обучение востребованы как никогда», — сообщила она.

Помимо этого, заместитель генерального директора по управлению персоналом Шереметьево Хэндлинг Наталья Тюкова заключила, что в авиационной отрасли многое основано на человеческом труде, и на кону всегда безопасность людей.

«Поэтому важно не только тщательно готовить молодых специалистов, но и показывать им реальные карьерные треки. Когда человек видит, куда он может расти, и понимает ценность своей работы — мотивация становится гораздо выше», — резюмировала Тюкова.