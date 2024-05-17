На Всероссийской олимпиаде школьники Дмитрова завоевали 1 победное и 7 призовых мест

Всероссийская олимпиада школьников — старейшая и самая престижная олимпиада в стране. Победители и призеры ее заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов. Она делится на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный, сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Первый этап — самый массовый: в нем принимают участие около шести миллионов человек. Однако до финала доходят только несколько сотен школьников.

В этом году Московскую область и Дмитровский округ представляли 8 гимназистов «Логоса» и 2 ученицы Дмитровской СОШ № 10 с УИОП.

Анастасия Бахметьева — ученица гимназии «Логос» — победитель по обществознанию и призер по немецкому языку. Анастасия уже третий год подряд показывает свои умственные способности. В 2022 году на заключительном этапе она заняла призовое место по русскому языку, а прошлом году — призовое место по немецкому языку. Ее сестра — Екатерина Бахметьева — в 2021 году также завоевала сразу два диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Она стала победителем по немецкому языку и призером по русскому языку.

Также призовые места заняли: Вероника Бажан, ученица Дмитровской школы № 10 (физическая культура), Анастасия Павлова, ученица гимназии «Логос» (русский язык и литература), Тимофей Пасечнюк, ученик гимназии «Логос» (искусство МХК и английский язык), Юлия Сизова, ученица гимназии «Логос» (русский язык),

«Горжусь нашими школьниками! Высокие результаты ребят в очередной раз доказывают, что в нашем округе система образования развивается в правильном направлении. Отдельно хочу выразить огромную благодарность педагогам и родителям», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Все финалисты получат денежные вознаграждения: победители — по 500 тыс. рублей, призеры — по 300 тыс., а остальные участники — по 100 тыс. Обладатели дипломов победителя и призера заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.