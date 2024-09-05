На всей территории Подмосковья 5 сентября ожидается IV класс пожарной опасности

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4 сентября на территории гослесфонда Московской области произошло два пожара: в Туголесском участковом лесничестве в 1 км от поселка Туголесский Бор г. о. Шатура на площади 0.6 га и в Анциферовском участковом лесничестве в 2 км от села Хотеичи Орехово-Зуевского г. о. на площади 0.05 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 21 единица техники и 53 человека личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

5, 6 и 7 сентября на всей территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 21-23 градусов, ночью — 11-13 градусов. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.