На всей территории Подмосковья 22–24 октября ожидается II класс пожарной опасности

На всей территории Московской области с 22 по 24 октября ожидается II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 8-11 градусов, ночью — 5-6 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны небольшие дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.