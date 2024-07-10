На всей территории Подмосковья 10 июля ожидается III класс пожарной опасности

9 июля на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: в Запутновском участковом лесничестве, в 1 км от деревни Деревнищи Орехово-Зуевского г. о. на площади 0,23 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 7 единиц техники и 9 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления.

10 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

11 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

12 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 24-25 градусов, ночью — 16-18 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.