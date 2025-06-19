На всех площадках подмосковного колледжа «Энергия» стартовала приемная кампания

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа подмосковного колледжа «Энергия» началась приемная кампания. Прием документов на всех площадках колледжа продлится до 15 августа, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В колледже реализуется более 100 направлений подготовки по различным специальностям и профессиям. В настоящее время колледж участвует в реализации образовательных программ 6 кластеров федерального проекта «Профессионалитет» (национальный проект «Молодежь и дети»): машиностроение (базовая организация), правоохранительная сфера и управление, авиастроение, СМИ, радиоэлектроника и атомная отрасль. Дополнительная информация о работе приемной комиссии и направлениях подготовки размещена в разделе «Абитуриенту» на официальном сайте колледжа.

За первые дни работы приемной комиссии уже подано значительное количество заявлений. В Реутовском подразделении наиболее востребованными специальностями на 2025–2026 учебный год стали: информационные системы и программирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, аддитивные технологии, мехатроника и робототехника, технология машиностроения. Также популярны направления сварочного производства, технологии производства изделий из полимерных композитов, а также поварское и кондитерское дело. Меньше заявлений подано на такие направления, как технологии индустрии красоты и оператор-наладчик металлообрабатывающих станков.

Прием документов ведется по всем направлениям подготовки на очную и дистанционную формы обучения, предусмотрены бюджетные и платные места. После окончания колледжа выпускники могут поступать в вузы по результатам ОГЭ.

Абитуриенты отмечают следующие причины выбора колледжа: современное оснащение аудиторий, опытные преподаватели, практико-ориентированное обучение, перспективы трудоустройства и активная студенческая жизнь.

Подать документы можно лично в приемной комиссии, через портал госуслуг, по почте России или в электронном виде на сайте колледжа.

Директор колледжа Константин Подоляк отметил, что девятиклассники обычно выбирают колледж из-за современных учебных программ, опытных преподавателей, практического обучения на современном оборудовании, а также возможностей для стажировок и трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.