На востоке Москвы провели реабилитацию пруда «Радуга 2»

В Москве специалисты провели работы по реабилитации пруда «Радуга 2», расположенного вблизи усадьбы Кускова в парке «Радуга», об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, пишет столичное городское хозяйство .

Реабилитированный пруд является частью каскада Большого Графского пруда.

«Два года назад обновили соседний пруд — „Радуга 1“, в этом году провели работы на втором. На дне пруда скопилось большое количество иловых отложений, которые провоцировали цветение акватории», — пояснил Бирюков.

Из-за того, что пруд цвел, береговая линия начала разрушаться. Это стало одной из причин, почему реабилитацию второго пруда в парке не стали откладывать на более поздний срок. Площадь водоема составляет 1,1 гектара.

У пруда «Радуга 2» отремонтировали береговую полосу протяженностью 419 метров. Для этого сняли верхний слой укрепления, затем провели зачистку бетонных конструкций и установили армирующую сетку, которую заполнили цементной смесью под давлением.

В этом году более 20 прудов будут обновлены в рамках программы реабилитации столичных водоемов, которые регулярно проходят обследования специалистами. Список водных объектов формируется каждый год с учетом предпочтений жителей Москвы.