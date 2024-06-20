сегодня в 17:20

На Вокзальной площади в Чехове демонтировали незаконную рекламу

По поручению главы городского округа Чехов его заместитель Артем Попов принял участие в демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции на Вокзальной площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Размещение любых рекламных и информационных конструкций, в том числе вывесок, баннеров и рекламных щитов, должно соответствовать утвержденным стандартам и правилам благоустройства.

«Самовольное размещение объектов недопустимо и будет пресекаться», — отметил Артем Попов.

Для законного оформления вывесок обращайтесь в МАУ «ИТЦ г. о Чехов» по адресу: г. Чехов, ул. Новослободская д. 7, кабинет 216. Телефон: +7 (925) 705-17-60.

Также можно обращаться в вдминистрацию городского округа Чехов, в отдел развития рекламы, предпринимательства, транспорта и услуг. Телефон: +7 (49-67) 26-90-21.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.