На видео в Израиле показали издевательства над девушками из армии
В Израиле опубликовали кадры похищения ХАМАС девушек-военных
В Израиле опубликовали кадры похищения ХАМАС девушек-военных осенью прошлого года, пишет РИА Новости.
Кадры распространила израильская организация Форум семей заложников.
Из трехминутного видео убрали самые жестокие сцены, на которых радикалы из палестинского движения ХАМАС увозят в плен наблюдательниц военной базы.
Видео опубликовано с разрешения семей заложников.
7 октября 2023 года палестинцы убили 15 девушек-наблюдателей на военной базе в Нахаль Оз, а еще семерых увезли в сектор Газа.