На видео в Израиле показали издевательства над девушками из армии

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В Израиле опубликовали кадры похищения ХАМАС девушек-военных осенью прошлого года, пишет РИА Новости .

Кадры распространила израильская организация Форум семей заложников.

Из трехминутного видео убрали самые жестокие сцены, на которых радикалы из палестинского движения ХАМАС увозят в плен наблюдательниц военной базы.

Видео опубликовано с разрешения семей заложников.

7 октября 2023 года палестинцы убили 15 девушек-наблюдателей на военной базе в Нахаль Оз, а еще семерых увезли в сектор Газа.