На Венецианском кинофестивале приняли меры, чтобы Питт и Джоли не пересеклись
Организаторы предстоящего Венецианского кинофестиваля приняли специальные меры предосторожности, чтобы не допустить встречи бывших супругов Брэда Питта и Анджелины Джоли во время мероприятия, сообщает Page Six со ссылкой на заявление художественного руководителя фестиваля Альберто Барберы, сообщает «Кино. Mail.ru».
По словам Барберы, при составлении расписания были учтены графики приезда актеров, чтобы показы их фильмов не пересекались.
Так, Джоли прибыла в Венецию 29 августа — в первый день фестиваля, а затем сразу же отправилась в Колорадо на кинофестиваль в Теллурайде. В свою очередь, Питт приедет в Венецию только 1 сентября — на премьеру новой картины с Джорджем Клуни.
Источники издания отмечают, что ни Питт, ни Джоли не просили организаторов специально разнести их визиты. Однако руководство Венецианского фестиваля посчитало необходимым принять меры, чтобы экс-супруги, чей громкий развод широко обсуждался в СМИ, не встретились во время мероприятия.