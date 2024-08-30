На Венецианском кинофестивале приняли меры, чтобы Питт и Джоли не пересеклись

Организаторы предстоящего Венецианского кинофестиваля приняли специальные меры предосторожности, чтобы не допустить встречи бывших супругов Брэда Питта и Анджелины Джоли во время мероприятия, сообщает Page Six со ссылкой на заявление художественного руководителя фестиваля Альберто Барберы, сообщает «Кино. Mail.ru» .

По словам Барберы, при составлении расписания были учтены графики приезда актеров, чтобы показы их фильмов не пересекались.

Так, Джоли прибыла в Венецию 29 августа — в первый день фестиваля, а затем сразу же отправилась в Колорадо на кинофестиваль в Теллурайде. В свою очередь, Питт приедет в Венецию только 1 сентября — на премьеру новой картины с Джорджем Клуни.

Источники издания отмечают, что ни Питт, ни Джоли не просили организаторов специально разнести их визиты. Однако руководство Венецианского фестиваля посчитало необходимым принять меры, чтобы экс-супруги, чей громкий развод широко обсуждался в СМИ, не встретились во время мероприятия.