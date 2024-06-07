На ВДНХ подвели итоги международного конкурса «Расскажи миру о своей родине»
Утром в пятницу, 7 июня, на площадке павильона № 55 «Дом молодежи» на ВДНХ проходит церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине», сообщает пресс-служба мероприятия.
Награждение является частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Российское общество «Знание».
Участниками конкурса стали более 16 тысяч юных талантов из 70 стран мира, а также всех 89 российских регионов, включая недавно вошедшие в состав РФ территории.
Общий охват вовлеченных в проект творческих наставников и преподавателей превысил 50 тысяч специалистов.
Всего в список победителей вошли представители 16 стран мира:
- Россия - Якоб Никита, Чичина Мария Дмитриевна, Чичина Екатерина Владимировна и Чичин Валерий Викторович;
- Монголия - Дашибалов Тимур Эрдэмович и Мягмарцэрэн Номин;
- Беларусь - Круппа София Александровна, Пицко Вероника Петровна и Пицко;
- Катар - Ayah Mohammed I M Al- Darwish, Linda Alsaid;
- Таджикистан - Ахмедов Ахмад Кахрамонович, Додомирзоев Амир и Джаханзаде Бузургмехр;
- Иордания – Challengers;
- Малайзия - Аль Амир Абдул Азиз Кифах Салум и Далия Абдул Азиз Кифах Салум;
- Лаос - Салитсай Тхиладет и Пхетворасак Сисалеумпхон;
- Китай - Хоу Хайян;
- Испания - Елена Эрнандес Романенко и Браво Борисов Андрес;
- Армения - Варданян Камилла Евгениевна;
- Сирия - Сара Муса Хасан;
- Узбекистан - Исламбаев Рахматилло;
- Казахстан - Сыдыкова Регина Урановна;
- Кипр - Коккину Анастасия Георгиевна;
- Турция - Унуз Елизавета.