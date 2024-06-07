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На ВДНХ подвели итоги международного конкурса «Расскажи миру о своей родине»

Общество

Утром в пятницу, 7 июня, на площадке павильона № 55 «Дом молодежи» на ВДНХ проходит церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине», сообщает пресс-служба мероприятия.

Награждение является частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Российское общество «Знание».

Участниками конкурса стали более 16 тысяч юных талантов из 70 стран мира, а также всех 89 российских регионов, включая недавно вошедшие в состав РФ территории.

Общий охват вовлеченных в проект творческих наставников и преподавателей превысил 50 тысяч специалистов.

Всего в список победителей вошли представители 16 стран мира:

  • Россия - Якоб Никита, Чичина Мария Дмитриевна, Чичина Екатерина Владимировна и Чичин Валерий Викторович;
  • Монголия - Дашибалов Тимур Эрдэмович и Мягмарцэрэн Номин;
  • Беларусь - Круппа София Александровна, Пицко Вероника Петровна и Пицко;
  • Катар - Ayah Mohammed I M Al- Darwish, Linda Alsaid;
  • Таджикистан - Ахмедов Ахмад Кахрамонович, Додомирзоев Амир и Джаханзаде Бузургмехр;
  • Иордания – Challengers;
  • Малайзия - Аль Амир Абдул Азиз Кифах Салум и Далия Абдул Азиз Кифах Салум;
  • Лаос - Салитсай Тхиладет и Пхетворасак Сисалеумпхон;
  • Китай - Хоу Хайян;
  • Испания - Елена Эрнандес Романенко и Браво Борисов Андрес;
  • Армения - Варданян Камилла Евгениевна;
  • Сирия - Сара Муса Хасан;
  • Узбекистан - Исламбаев Рахматилло;
  • Казахстан - Сыдыкова Регина Урановна;
  • Кипр - Коккину Анастасия Георгиевна;
  • Турция - Унуз Елизавета.