сегодня в 11:50

На ВДНХ подвели итоги международного конкурса «Расскажи миру о своей родине»

Утром в пятницу, 7 июня, на площадке павильона № 55 «Дом молодежи» на ВДНХ проходит церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине», сообщает пресс-служба мероприятия.

Награждение является частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Российское общество «Знание».

Участниками конкурса стали более 16 тысяч юных талантов из 70 стран мира, а также всех 89 российских регионов, включая недавно вошедшие в состав РФ территории.

Общий охват вовлеченных в проект творческих наставников и преподавателей превысил 50 тысяч специалистов.

Всего в список победителей вошли представители 16 стран мира: