На ватрушке с лестницы: новогодние забавы подростков в Нижнем Новгороде

Подростки устроили экстремальные катания по лестнице в Нижнем Новгороде
На длинной Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде несколько школьников устроили экстремальные покатушки на ватрушках, сообщает «112».
В погоне за контентом стримеры пренебрегли своей безопасностью. Они съезжали с лестницы только в шлемах, другой защиты не было.
На видео показано, как один из подростков поет про героя мультфильма Кика Бутовки, который любит устраивать себе различные экстремальные развлечения.
Чкаловская лестница построена в честь победы в Сталинградской битве. Она внизу упирается в автодорогу, идущую вдоль Волги.
