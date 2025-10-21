На «Уроке цифры» VK расскажет школьникам о технологиях видеоплатформы

С 27 октября по 16 ноября VK проведет новый этап всероссийского проекта «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа». Школьники узнают, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы VK Видео. Об этом сообщают организаторы проекта.

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

На новом уроке от VK школьники смогут стать частью продуктовой команды VK Видео. Под руководством маскотов VK Видео ребятам предстоит развивать инфраструктуру и дизайн видеоплатформы и адаптировать решения под интересы и потребности аудитории. Участники познакомятся с технологиями, которые отвечают за стабильную работу сервиса и высокую скорость загрузки видео, а также научатся работать с интерфейсами и делать контент привлекательным и удобным для пользователей.

Присоединиться к проекту можно по ссылке: https://datalesson.ru/video. Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут примерить на себя роли IT-специалистов, которые создают и развивают современные видеоплатформы.

Ребята попробуют свои силы в решении повседневных задач, с которыми сталкиваются разработчики, инженеры машинного обучения, специалисты по информационной безопасности, аналитики, копирайтеры и дизайнеры, чтобы создать удобную платформу для миллионов пользователей.

В «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого на сайте проекта в каталоге необходимо выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности: 1 — 4, 5 — 9, 10 — 11 классы. После этого ученики, педагоги и родители получат доступ к материалам и интерактивным тренажерам. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Официальный старт «Уроку цифры», посвященному видеоплатформам, даст открытая трансляция 27 октября. В ней примут участие генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, директор по продукту VK Видео Евгений Васильев и другие эксперты. Участники дискуссии раскроют роль современных видеосервисов как важнейшего инструмента не только для развлечения, но и для самореализации и образования молодежи.

Присоединиться к трансляции можно по ссылке: https://vk.com/video-174311295_456239513.

«Новый „Урок цифры“ — это отличная возможность для школьников познакомиться с устройством видеоплатформ, узнать, как работают знакомые им цифровые сервисы. Благодаря проекту „Урок цифры“ дети знакомятся с современными технологиями, развивают цифровые компетенции, необходимые им для дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Государство создает все необходимые условия, чтобы подобные образовательные проекты охватывали как можно больше ребят по всей стране, чтобы подрастающее поколение имело доступ к самым актуальным знаниям», — отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

По словам гендиректора VK Видео Марианны Максимовской, школьники и молодежь — важная и активная часть аудитории VK Видео.

«Мы рады возможности рассказать им, как работает крупнейшая видеоплатформа страны. Покажем самые современные технологии, расскажем, как работают рекомендательные алгоритмы, как обеспечивается безопасность контента и создается удобный интерфейс для миллионов пользователей. Мы рады участвовать в важном и актуальном федеральном проекте „Урок цифры“ и уверены, что наш урок вдохновит школьников на дальнейшее изучение цифровых технологий», — отмечает Максимовская.

«VK выступает партнером проекта „Урок цифры“ на протяжении многих лет. Вместе мы создаем качественный и полезный продукт, который направлен на вовлечение школьников в цифру и знакомство с профессиями ИТ-отрасли. В этот раз мы расскажем о технологиях видеоплатформ и подготовке видеоконтента. Когда мы говорим о видеоплатформах, речь идет не просто о доставке контента, а о комплексной экосистеме — модерации, алгоритмике, оптимизации и безопасности. Уверен, что школьникам будет интересно узнать, как устроены привычные им ИТ-сервисы и как создаются и развиваются цифровые продукты», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.