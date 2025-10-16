На «Уроке цифры» школьникам Подмосковья рассказали, что такое ИИ-агенты

Агенты на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI)уже в ближайшие годы могут быть встроены во многие процессы бизнеса и общества. Об этом в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры» рассказал вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко.

«Урок цифры» по теме «ИИ-агенты», разработанный Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, по традиции стал первым в очередном цикле. Он прошел в школах России с 22 сентября по 12 октября 2025 года, участниками стали уже более 2 миллионов человек.

AI-агентами сегодня называют «умные» программы. Они не просто выполняют команды, а могут сами определять, что нужно делать для достижения цели. Сегодня AI-агенты уже научились брать на себя рутинные задачи и начинают осваиваться в физическом мире. Они постоянно наращивают автономность: улучшают собственный код, находят и анализируют нужную информацию, учатся на своем опыте, адаптируются в незнакомой среде и принимают решения.

«Сегодня цифровые технологии и искусственный интеллект становятся такой же базовой необходимостью, как чтение или математика. Важно помнить, что искусственный интеллект — это помощник, созданный для того, чтобы усиливать способности человека. Он берет на себя рутинные операции, открывая пространство для подлинного творчества, критического мышления и принятия сложных решений — именно тех качеств, которые остаются уникальными для человека. Поэтому так важно начинать изучениеAI-технологий с юных лет, закладывая основу для будущих профессиональных успехов и уверенной навигации в цифровом завтра», -отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Урок от фонда «Вклад в будущее» помогает преподавателям, школьникам и их родителям понять принципы работы AI-агентов.Материалы останутся доступны на сайте Всероссийской акции и после ее окончания.Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации».