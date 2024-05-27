На Урале 17-летнюю девушку с мамой застукали на скандальной БДСМ-вечеринке

Mash: 17-летнюю девушку с мамой застали на БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов накрыли БДСМ-вечеринку на базе отдыха «Волна» в Екатеринбурге. Среди гостей мероприятия оказалась 17-летняя девочка вместе с мамой, сообщает Ural Mash .

Девушка рассказала, что ее позвал на «голую вечеринку» лично организатор Станислав Словиковский. По словам несовершеннолетней, она и мама — фотографы, а на мероприятии они фотографировали гостей.

Раньше подобные вечеринки на базе отдыха назывались Blue Velvet, а потом организаторы изменили название на «Ковчег». Словиковского арестовали и завели на него уголовное дело. С остальными посетителями работает полиция. У многих были найдены таблетки и подозрительные порошки.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники коммунальной сферы отправились на выезд для устранения аварии на теплотрассе. Прибыв на улицу Достоевского, коммунальщики обнаружили полноценную БДСМ-студию.