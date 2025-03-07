На Урал во второй раз доставили икону Матроны Московской

На Урал привезли икону святой Матроны Московской. Сегодня ее торжественно встретили в Царской обители на Ганиной яме. Под молельное пение икону перенесли в Державный храм, где в ближайшие три дня любой желающий сможет ей поклониться, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Председатель паломнической службы Екатеринбургской епархии Иоанн Неврюев напомнил, что 8 марта отмечается праздник обретения мощей святой блаженной Матроны. Именно к этому событию икону перенесли в монастырь.

«Мы ее приносим в наш монастырь уже второй год подряд, по просьбам паломников оставляем ее здесь именно в этот день, день обретения мощей блаженной Матроны Московской», — добавил Неврюев.

Отмечается, что в первые данная икона была привезена в местный монастырь в прошлом году. По новой просьбе паломников реликвию во второй раз привезли на Урал. Обычно святыня находится в Покровском женском монастыре в Москве, куда ежедневно более сотни людей в том числе из других стран приезжают поклоняться.

Матрона Московская помогает людям в лечении болезней, обретении семейного счастья и благополучия. В выходные перед святыней пройдут молебны с чтением акафиста. В субботу утром Божественную литургию проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.