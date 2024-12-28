На улице Ставрополя нашли брошенного лемура
Выброшенному на улицу Ставрополя лемуру ищут приют
Ставропольские волонтеры ищут приют выброшенному на улицу лемуру, пишет «КП».
Лемура нашли в плохом состоянии. Зверек был голодным и испуганным. Его передали волонтерам, где лемур набросился на еду и уснул в теплом месте.
Как пояснила руководитель фонда «Ковчег» Ирина Газарян, эти животные не могут содержатся дома, так их невозможно приучить к лотку.
По мнению зоозащитницы, лемура использовали при заработке и позже избавились от ставшего ненужным примата. Сейчас зверьку ищут приют, где его могут профессионально содержать.