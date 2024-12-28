На улице Ставрополя нашли брошенного лемура

Лемура нашли в плохом состоянии. Зверек был голодным и испуганным. Его передали волонтерам, где лемур набросился на еду и уснул в теплом месте.

Как пояснила руководитель фонда «Ковчег» Ирина Газарян, эти животные не могут содержатся дома, так их невозможно приучить к лотку.

По мнению зоозащитницы, лемура использовали при заработке и позже избавились от ставшего ненужным примата. Сейчас зверьку ищут приют, где его могут профессионально содержать.