На улице Школьная в Волоколамске близится к завершению благоустройство

Для волоколамских детей и их родителей стало приятным сюрпризом ко Дню знаний окончание работ по благоустройству части улицы Школьная в Волоколамске, сообщили в местной администрации.

На участке возле школы № 2 строители полностью завершили работы. Здесь уже установлены бордюры, вымощены плиткой пешеходные дорожки и даже уложен газон.

Также закончили работы и напротив школы, возле парка Победы, где теперь доступны парковочные карманы, вымощена пешеходная дорожка и выложен рулонный газон.

Сейчас строители переместились на участок работ ближе к началу улицы, где уже установлен бордюрный камень и выполнена планировка территории. Тут рабочие готовят бетонное основание под тротуары и пешеходные дорожки, выравнивают грунт и укладывают газон. Завершить строительные работы на Школьной планируется к середине сентября.

Работы по благоустройству на улице Школьная выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и затрагивают не только её, но и улицу Парковая, где также сейчас ведутся работы.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.



