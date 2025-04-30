На улице Радужная в Звенигороде завершается снос недостроенного 5-этажного дома

В Звенигороде на улице Радужная завершается снос недостроенного 5-этажного жилого дома. Двухсекционное здание на 50 квартир начали возводить еще в 2000-х, но в 2010 году стройка окончательно остановилась и постепенно конструкции пришли в аварийное состояние, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского округа.

Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, полностью ликвидировать недострой планируется к 9 мая — подрядная организация очистит площадку от строительного мусора.

«К 9 мая подрядчик полностью очистит территорию и вывезет около 3000 кубометров строительного мусора. Всё это отправят на переработку. Договорились, что после расчистки здесь будет ровная площадка, на которой можно реализовать новые идеи. Жители микрорайона однозначно высказались за то, чтобы вернуть сюда тихий сквер с яблоневым садом, каким он был раньше. Желание людей зафиксировали, подготовим проект и обязательно обсудим его вместе», — сообщил Андрей Иванов.

Добавим, что сейчас в реестре самовольных, аварийных и недостроенных объектов по Одинцовскому округу числятся 168 строений. Задача на 2025 год — ликвидировать не менее 55 объектов. По итогам первого квартала решен вопрос по 11 зданиям: 7 снесли, 4 — легализовали по решению суда. Еще 2 объекта ликвидировали в апреле 2025 года — это расселенные многоквартирные жилые дома в Одинцово на улице Вокзальная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.



«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.