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сегодня в 18:53

На улице Ленина в Реутове открыли новую детскую площадку

В Реутове во дворе дома № 23 по улице Ленина появилась новая детская площадка. Элементы для игр, установленные на ней, выбирали сами жители в ходе опроса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь детской площадки со специальным прорезиненным покрытием составляет 450 квадратных метров. На ней расположены лабиринты, горки, качели, карусель и отдельная зона для самых маленьких детей. Все элементы имеют сертификат безопасности.

Рядом с каждой игровой зоной расположена лавочка. Это позволит родителям постоянно находиться неподалеку от своих детей.

Строители работали над возведением площадки в течение трех недель.

До конца лета в Реутове появится еще 5 новых детских игровых зон по адресам: ул. Строителей, д. 3, ул. Гагарина, д. 5 и д. 7, Юбилейный проспект, д. 5 и д. 7, ул. Академика Челомея, д. 7 и д. 9, ул. Молодежная, д. 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.