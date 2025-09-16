На улице Юбилейной в Дрезне завершили благоустройство дворовых территорий

На улице Юбилейной в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа завершено комплексное благоустройство дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Завершено комплексное благоустройство дворовых территорий и на ул. Юбилейной, дома № 12, 14, 16. Здесь в 1,5 раза увеличили количество парковочных мест, сделали удобные тротуары, установили новые лавочки и урны. А еще обновили 4 детские игровые площадки. В дальнейшем будет проведено озеленение территории», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Также в 2025 году одна из самых масштабных перезагрузок дворовых территорий в округе — в городе Дрезна на улице Южной. Здесь площадь работ составила порядка 9 тыс. кв. м.

В 2025 году в Орехово-Зуевском округе комплексно благоустроят 15 дворовых территорий. В рамках программы обновят асфальтовое покрытие, тротуары, проезды, обустроят гостевые парковки, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы, лавочки и урны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.