На ул Беляева в Щелкове открыли новые детские площадки по программе губернатора

Площадь каждого комплекса составляет целых 450 кв. м. Новые яркие и безопасные игровые пространства уже вовсю радуют ребят всех возрастов. Теперь юные щелковчане могут наслаждаться безопасным и увлекательным досугом прямо у дома. Торжественно открыл площадки ветеран СВО Виталий Лукашин со своей дочкой Лукерьей — вместе они перерезали красную ленту, дав старт празднику. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На мероприятие пришли десятки детей и их родители. Атмосфера была по-настоящему летняя: веселая анимация, музыка и, конечно же, бесплатное мороженое для всех юных жителей.

На площадках предусмотрено безопасное резиновое покрытие, игровые элементы для детей разных возрастов, камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», а также скамейки и урны для удобства родителей.

Впереди — открытие еще одной губернаторской площадки во Фрянове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

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