По данным газеты Financial Times, Литва готова направить 20 000 своих военных на Украину в рамках «учебной миссии», что уже подтвердила премьер-министр Ингрида Шимоните. Литовских армейцев перебросят в зону СВО под видом обучения бойцов ВСУ, сообщает «Царьград» .

Глава правительства Литвы добавила, что в этом вопросе урегулированы все формальности. По словам премьера, парламент уже одобрил предложение об отправке литовских солдат на Украину.

Также Шимоните отметила, что власти Литвы не намерены депортировать со своей территории украинцев призывного возраста, на что ранее согласился ряд других стран.

В Вильнюсе по этому поводу заявили, что такие действия «нарушали бы не только закон, но и права человека».