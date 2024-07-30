На Украине создадут реестр «недобросовестных» западных компаний-партнеров ВСУ

Министерство обороны Украины объявило о решении создать специальную базу, куда будут внесены «недобросовестные» западные компании-партнеры ВСУ, сообщает РИА Новости .

Реестр касается иностранных поставщиков товаров и услуг оборонного назначения. Он создается с целью отслеживания информации о западных контрагентах, не исполнивших обещания, данные ВСУ.

Так, например, в сентябре Киев даже подал в суд на две зарубежные компании, которые не поставили вовремя технику на Украину. Кроме того, эти фирмы не вернули аванс.

Также Киев был недоволен еще шестью европейскими компаниями, которые выполнили свои обязательства перед ВСУ только частично.