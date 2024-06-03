На Украине раскрыли крупную схему по вывозу органов

Крупную схему по вывозу органов раскрыли на Украине, в преступное сообществ входили 11 человек, сообщает Lenta.ru.

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди преступников был и экс-замминистра здравоохранения страны. Его имя пока не разглашается.

В продаже и вывозе органов из Украины подозреваются медики, работающие в центральной городской больнице Киева и некоторых других медучреждениях. Подозреваемым в данном преступлении может грозить до 12 лет тюрьмы.

Специалисты извлекали органы из тех, кто был в беспомощном состоянии. Потом их продавали.

Ранее глава украинского МВД Игорь Клименко опроверг сообщения о том, что из страны нелегально вывозят оружие. Он подчеркнул, ни одна единица вооружения не покинула территорию страны нелегально с 2022 года.