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На Украине продлили мобилизацию еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым в стране продлевают мобилизацию еще на 90 дней. Также на Украине продлили военное положение до 11 августа, сообщает RT.

8 мая Верховная рада Украины разрешила отправлять в ряды украинской армии некоторые категории заключенных.

По словам лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, около 15-20 тыс. заключенных попадают под критерии, по которым их могут мобилизовать.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко пропали из базы розыска МВД России.