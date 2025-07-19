На Украине предложили вычеркнуть русский язык из конституции

На Украине могут удалить русский язык из конституции. С соответствующей инициативой выступила новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она считает, что в текущей ситуации русский язык выполняет не только коммуникативную функцию, но и может нарушать стабильность в стране, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

«Необходимо устранить символическое неравенство в законодательстве, в частности, отменить особый статус русского языка», — заявила Ивановская.

По действующей конституции Украины единственным государственным языком признан украинский, однако документ также предусматривает поддержку и свободное использование русского и других языков национальных меньшинств.

На практике ситуация выглядит иначе. С 2014 года в стране последовательно сокращают пространство для русского языка. Принятый закон о государственном языке требует использовать украинский во всех общественных сферах. Местные власти вводят запреты на русскоязычные культурные продукты — от книг до песен, а также прекращают преподавание русского языка в образовательных учреждениях всех уровней.