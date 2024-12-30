На Украине по указу Зеленского ликвидируют медицинские комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Вместо них появятся новые экспертные комиссии, которые будут работать в крупных медицинских центрах, пишет ТАСС со ссылкой на «Зеркало недели».

МСЭК перестанут существовать уже с 1 января 2025 года. Предполагается, что в новых экспертных комиссиях, где будут оценивать состояние здоровья человека и его возможностей, работать будут более 4,3 тысячи врачей.

В целях борьбы с коррупцией внедряется новая система оценки: ни пациенты, ни члены комиссии не будут информированы о том, какой именно врач займется рассмотрением конкретного случая. Оценка состояния пациентов будет проводиться выборочно в медицинских учреждениях разного уровня — как в кластерных, так и в надкластерных больницах. При этом эксперты будут руководствоваться международными стандартами оценки функционирования и ограничений жизнедеятельности.

Важно отметить, что нововведения не затронут две категории: людей, уже имеющих статус инвалидности, и детей — для них процедура медико-социальной экспертизы останется прежней.