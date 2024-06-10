На Украине нашли свалку трупов свиней с признаками африканской чумы

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У берегов реки Прут на Украине нашли зараженные африканской чумой свиные туши

Украинские СМИ сообщили, что рядом с рекой Прут в Черновцах обнаружили незаконную свалку с трупами свиней, которые заражены африканской чумой, сообщает РЕН ТВ .

Специалисты утверждают, что туши животных не могло принести течением реки. Все признаки указывают на то, что зараженные трупы свиней кто-то выбросил намеренно.

В настоящее время территорию очистили и провели дезинсекцию, затем объявили карантин на месте бывшей нелегальной свалки.

Год назад в Подмосковье специалисты провели учения на предмет ликвидации африканской чумы свиней. Ветеринары вместе с сотрудниками оперативных служб успешно потренировали навыки в устранении очага опасного заболевания.