На участке Троицкой линии Мосметро и станции «Потапово» включили мобильную связь

Сеть мобильной связи и скоростного интернета заработала с момента открытия новой станции «Потапово» Сокольнической линии метро Москвы, а также на первом участке Троицкой линии, в который входят станции «Тютчевская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Новаторская». Об этом сообщила пресс-служба ПАО «МТС».

«Мы с партнерами обеспечиваем пассажирам метро доступ к быстрому мобильному интернету и надежной связи, в том числе и на новых станциях с момента их открытия. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин», — рассказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что благодаря этому жители столицы всегда смогут использовать телефон в вагонах, на платформах, в вестибюлях и на эскалаторах.

Чтобы обеспечить бесперебойные связь и мобильный интернет со скоростью до 300 Мбит/с, в туннелях использовали высокочастотный целевой кабель, а в вестибюлях и на платформах — многодиапазонные базовые станции.

«Пассажиры Московского метрополитена давно привыкли к тому, что время в поездке можно проводить с пользой, оставаясь всегда на связи. Для этого мы строим и расширяем телеком-инфраструктуру параллельно с открытием новых участков метро, чтобы наши абоненты могли свободно пользоваться скоростным мобильным интернетом, цифровыми сервисами и качественной голосовой связью сразу после запуска станций», — отметил вице-президент, директор Московского региона МТС Дмитрий Рылов.

В субботу президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили по видеосвязи станции Троицкой линии протяженностью 8,3 километра. По данным мэрии Москвы, первый участок 16-й по счету радиальной линии метро улучшит транспортное обслуживание для одного миллиона москвичей.