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На ТВ покажут гала-концерт «Опять 25» с звездами «Русского Радио»

Телеканал НТВ представит гала-концерт «Опять 25» с участием звезд «Русского Радио» — это яркое завершение VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина. Трансляция состоится в воскресенье, 20 июля, в 22:30, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Грандиозный музыкальный праздник, организованный VI Семейным образовательным форумом Леонида Агутина при поддержке «Русской Медиагруппы», прошел 10 июля и стал финальным аккордом масштабной программы.

На сцене выступили как признанные артисты, так и молодые дарования: Леонид Агутин, Тимур Родригез, Елена Север, SOCRAT, Юрий Киселев, Ани Лорак, Игорь Саруханов, «Комната культуры», Алсу, Владимир Киселев, Баста, Zvonkiy, Фогель, AKMAL’, Ева Власова, Маша Шейх, Илья Киреев, Серафим, Cream Soda, Андрей Сергеев, Анна МАЙ, CHAGA. Ведущими концерта стали SOCRAT и Полина Айнутдинова.

Молодые исполнители представили знаменитые хиты, а звезды эстрады — современные молодежные треки в своей уникальной интерпретации. Все композиции прозвучали в специальных аранжировках, подготовленных исключительно для форума.

Зрителей ждут незабываемые дуэты популярных артистов и юных победителей вокальных и танцевальных конкурсов форума.

Гала-концерт начнется на НТВ в воскресенье в 22:30.