В Турции случились рекордные за 11 лет заморозки

На Турцию на этой неделе впервые с 2014 года обрушились самые катастрофические для урожая заморозки, сообщает РИА Новости .

В нескольких районах температура опустилась до минус 15 градусов. При этом в некоторых регионах была зафиксирована самая низкая температура (для этого сезона. — прим. ред.) за последние тридцать лет.

«К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года», — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в соцсети X.

Он добавил, что министерство поддержит фермеров, проводится оценка ущерба.

Ранее сообщалось, что из-за плохого урожая в Турции и сложностей в доставке из Египта лимоны подорожают в России на 25%. Эти фрукты экспортируют в страну в основном из Турции и Египта. 8 апреля Анкара временно прекратила поставки лимонов в другие страны из-за непогоды и неурожая.