На туристическом портале Подмосковья можно узнать о более 1 тыс уникальных мест

С 2017 года в Подмосковье работает туристический портал welcome.mosreg.ru, где можно найти всю необходимую информацию об интересных местах и культурных событиях, происходящих в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

На портале размещена информация о более чем 1000 достопримечательностях Подмосковья: усадьбах, музеях, фермах, местах для активного отдыха. Здесь можно найти множество идей для небольших путешествий по Московской области: выставки, спектакли, концерты, экскурсии и многое другое. Кроме того, на портале представлены свыше 500 ресторанов, более 700 гостиниц, парк-отелей, баз отдыха, глэмпингов и санаториев. Есть и уже готовые маршруты по Подмосковью, включающие не только достопримечательности, но и отели и места, где можно перекусить или насладиться высокой кухней. Порядка 100 таких маршрутов разработано в настоящий момент. Также есть подборка лучших предложений от подмосковных отелей на Новогодние праздники.

Узнать о народных художественных промыслах Московской области можно на портале welcome.mosreg.ru. Материалы об истории возникновения гжельского фарфора, жостовских подносов, федоскинской миниатюрной лаковой живописи и других промыслов, об их развитии, современном производстве и музеях, где можно увидеть оригинальные изделия НХП, размещены на портале.

В преддверии зимнего сезона портал готовит к выпуску календарь зимних событий о мероприятиях в рамках программы «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.