На трассе М‑10 экологический реагент AdBlue появился еще на 4 АЗС

На федеральной трассе М-10 «Россия» теперь заправить дизельный автомобиль реагентом AdBlue можно еще на четырех заправочных станциях «Газпромнефть», расположенных в Московской и Тверской областях.

Чтобы водителям было удобнее, модули с реагентом на этих АЗС вынесены за пределы зоны с топливнораздаточными колонками. Нужный объем жидкости можно получить после внесения оплаты. AdBlue применяется для нейтрализации оксидов азота в выхлопных газах. Расход реагента составляет около 5% от объема потребляемого дизельного топлива. Использование этой жидкости является обязательным для ряда современных дизельных двигателей. Помимо экологического эффекта, заправка напрямую в бак позволяет сократить потребление пластиковой тары.

На данный момент услуга доступна на АЗС компании, работающих на федеральных трассах в Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Смоленской областях, а также в Краснодарском крае. Возможность пополнить запас реагента прямо на автозаправочной станции избавляет водителей от необходимости перевозить канистры с собой. Для владельцев дизельных автомобилей это заметно упрощает планирование маршрутов по ключевым магистралям Центральной России.

Увидеть, есть ли на станции модули AdBlue, можно на информационной стеле при въезде на АЗС, а также в мобильном приложении или на сайте сети «Газпромнефть».

Подробнее о применении экологического реагента могут рассказать сотрудники заправок. В рамках программ повышения квалификации персонал обучается по различным направлениям клиентского сервиса, а внедрение цифровых технологий и самообслуживания на АЗС высвобождает время для более персонализированной работы с посетителями. За комфорт и оперативное информирование водителей на каждой станции сети, расположенной на трассе, отвечает команда из 8–14 человек.

