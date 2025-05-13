На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье провели учения по ликвидации последствий ДТП

В городском округе Домодедово во вторник в рамках практической части командно-штабных учений с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС прошли масштабные межведомственные учения по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с ДТП и нарушением транспортного сообщения на автомобильной дороге федерального значения М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

К учениям привлекались силы и средства Голицынского филиала госкомпании «Российские автомобильные дороги», филиала Домодедово АО «Мостотрест-Сервис», ООО «Автодор — Платные дороги», Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, ФГКУ «ЦСООР «Лидер», ГКУ МО «Мособлпожспас», ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф», а также аварийно-спасательные формирования городского округа Домодедово.

По замыслу на 51 км трассы М-4 «Дон» (Москва — Новороссийск) произошло ДТП с участием трех легковых машин и одного грузового автомобиля, перевозившего водный раствор аммиака. В результате полностью остановлено движение по полосе, пострадало 6 человек, возникла необходимость проведения санитарной эвакуации 2 пострадавших в медицинские учреждения, 4 гражданам необходима медико-психологическая помощь. Существует угроза разгерметизации автоцистерны с водным раствором аммиака, необходимо привлечение группы радиационно-химической защиты. Образовался 8-километровый дорожный затор из 320 грузовых и 410 легковых автомобилей, в которых находятся 1030 человек, в том числе 58 детей.

В ходе учений были отработаны вопросы сбора, обработки и оценки информации с места ЧС, организации объездных маршрутов, обеспечения беспрепятственного проезда к месту происшествия автомобилей экстренных и коммунальных служб, навыки проведения аварийно-спасательных работ, порядок организации экстренной эвакуации людей в медицинские учреждения, в том числе с применением санитарной авиации, а также способы оповещения участников дорожного движения об остановке движения (блокировке дороги) и начале движения после ликвидации затора.

Всего в КШУ приняли участие 68 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 8 единиц техники.

Действия личного состава пожарно-спасательного гарнизона Московской области оценил руководитель чрезвычайного ведомства региона генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов. Начальник Главного управления МЧС России по Московской области отметил высокие профессиональные навыки спасателей и хорошее взаимодействие с другими службами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.