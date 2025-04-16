На торги выставили два коммерческих помещения в ЦАО

Предприниматели могут приобрести два нежилых помещения в Таганском районе столицы. Одно из них имеет свободное назначение и подходит практически для любого бизнеса, а второе предназначено для оказания бытовых услуг, заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект на Народной улице, дом 11, строение 1 расположен вблизи станций метро «Таганская» и «Марксистская» в подвале жилого дома. Второе нежилое помещение находится по адресу: Воронцовская улица, дом 26, между станциями «Таганская» и «Пролетарская» на первом этаже.

«Москва предлагает возможности для старта и масштабирования своего дела в перспективных локациях, а взаимодействию предпринимателей и города способствует столичный Инвестиционный портал — витрина разных объектов недвижимости, которые регулярно выставляются на открытые торги. Сейчас в Таганском районе доступны два нежилых помещения, их площадь — 72,8 и 158,9 квадратного метра. В первом можно обустроить творческую студию, магазин, пункт выдачи заказов, кофейню или другой вид бизнеса, а второе подойдет для оказания бытовых услуг — например, там можно открыть центр ремонта электроники, ателье или химчистку», — уточнил Пуртов.

Оба объекта имеют отдельный вход и подключены к основным инженерным коммуникациям — электричеству, газо- и водоснабжению, канализации. Прием заявок на участие в торгах заканчивается 5 и 12 мая в зависимости от лота, а открытые аукционы пройдут 14 и 21 мая.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».